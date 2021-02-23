СМИ: Роман Еременко лично попросил о разрыве контракта с "Ростовом"

ТАСС, 23 февраля. Полузащитник Роман Еременко лично попросил о разрыве соглашения с футбольным клубом "Ростов". Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

Ранее журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил о том, что Еременко и "Ростов" близки к расторжению контракта.

По информации газеты, футболист считает, что не может выполнять необходимый объем работы. 33-летний полузащитник попросил команду отпустить его в клуб ниже уровнем после матча 1/8 финала Бетсити Кубка России против "Ахмата" (0:1).

Подчеркивается, что у футболиста нет конфликта с главным тренером Валерием Карпиным.

По информации портала Transfermarkt, действующий контракт Еременко рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за "Ростов" 18 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.