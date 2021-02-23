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Футбол в России

СМИ: Роман Еременко лично попросил о разрыве контракта с "Ростовом"

У футболиста нет конфликта с главным тренером Валерием Карпиным

ТАСС, 23 февраля. Полузащитник Роман Еременко лично попросил о разрыве соглашения с футбольным клубом "Ростов". Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

Ранее журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил о том, что Еременко и "Ростов" близки к расторжению контракта.

По информации газеты, футболист считает, что не может выполнять необходимый объем работы. 33-летний полузащитник попросил команду отпустить его в клуб ниже уровнем после матча 1/8 финала Бетсити Кубка России против "Ахмата" (0:1).

Подчеркивается, что у футболиста нет конфликта с главным тренером Валерием Карпиным.

По информации портала Transfermarkt, действующий контракт Еременко рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за "Ростов" 18 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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Российский футбол
Футбол в России
Роман Еременко покинул "Ростов"
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