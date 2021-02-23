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Летние олимпийские виды спорта

Гандболист сборной Португалии введен в искусственную кому после остановки сердца

Вратарю "Порту" Альфредо Кинтане стало плохо на тренировке
Альфредо Кинтана EPA-EFE/Ole Martin Wold
Описание
Альфредо Кинтана
© EPA-EFE/Ole Martin Wold

ТАСС, 23 февраля. Вратарь гандбольного клуба "Порту" и сборной Португалии Альфредо Кинтана был введен в искусственную кому после остановки сердца на тренировке. Об этом сообщает португальское издание O Jogo.

В понедельник на тренировке у Кинтаны произошла остановка сердца. Он был доставлен в больницу, где его подключили к ЭКМО (реанимационному аппарату, поддерживающему функционирование сердца и легких). Врачи констатировали остановку сердца длительностью 45 минут.

Компьютерная томография выявила отек мозга, вызванный длительной остановкой сердца. Из-за отека на данный момент невозможно установить, есть ли у 32-летнего спортсмена повреждения мозга.

Кинтана выступает за "Порту" с 2010 года. За сборную Португалии он играет с 2014 года.

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ПортугалияЛетние олимпийские виды спорта
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