Гандболист сборной Португалии введен в искусственную кому после остановки сердца

ТАСС, 23 февраля. Вратарь гандбольного клуба "Порту" и сборной Португалии Альфредо Кинтана был введен в искусственную кому после остановки сердца на тренировке. Об этом сообщает португальское издание O Jogo.

В понедельник на тренировке у Кинтаны произошла остановка сердца. Он был доставлен в больницу, где его подключили к ЭКМО (реанимационному аппарату, поддерживающему функционирование сердца и легких). Врачи констатировали остановку сердца длительностью 45 минут.

Компьютерная томография выявила отек мозга, вызванный длительной остановкой сердца. Из-за отека на данный момент невозможно установить, есть ли у 32-летнего спортсмена повреждения мозга.

Кинтана выступает за "Порту" с 2010 года. За сборную Португалии он играет с 2014 года.