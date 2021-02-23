В Петербурге открыли Академию хоккейного мастерства имени Валерия Харламова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Академия хоккейного мастерства имени советского хоккеиста Валерия Харламова открылась в Санкт-Петербурге, сообщили во вторник в пресс-службе городской администрации. Площадку могут задействовать в мероприятиях чемпионата мира 2023 года.

"Во Фрунзенском районе открылась Академия хоккейного мастерства. Ледовая арена носит имя легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова", - говорится в сообщении.

В здании академии на Пражской улице расположены спортивно-учебный центр с универсальным залом и крытая ледовая арена. Ее вместимость - 120 человек во время массового катания и 50 - на тренировках для хоккеистов. Территория рядом с академией будет благоустроена.

"Только хоккеем у нас занимаются больше 10 тысяч мальчишек. Город вкладывает значительные средства в строительство спортивных центров, стадионов, площадок, чтобы все дети имели возможность заниматься спортом", - сказал губернатор города Александр Беглов во время посещения площадки.

Сын хоккеиста Александр Харламов также поздравил всех, кто увлекается этим видом спорта, с открытием академии. "Надеюсь, что эти стены помогут начинающим хоккеистам стать настоящими чемпионами", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2023 году площадка академии может быть задействована в мероприятиях чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Санкт-Петербурге.

О Харламове

Валерий Харламов родился 14 января 1948 года в Москве. За 13-летнюю карьеру дважды стал олимпийским чемпионом и восемь раз выиграл мировое первенство. В 1972 году хоккеист оказался одной из самых ярких звезд сборной СССР в Суперсерии с канадцами из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 1998 году был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF), в 2005 году - в Зал хоккейной славы в Торонто. На чемпионатах мира и зимних Олимпийских играх суммарно провел 123 матча, в которых забросил 89 шайб. В 2008 году IIHF составила символическую шестерку лучших игроков за столетний период существования федерации, Харламов был включен в нее на позиции крайнего нападающего.

В 2009 году на Аллее славы ЦСКА в Москве был установлен бюст Валерия Харламова. В 2017 году памятник Харламову работы скульптора Александра Рукавишникова был открыт на Аллее славы столичного спорткомплекса "Лужники". Несколько лет назад на экраны вышел фильм о Харламове "Легенда № 17".

Валерий Харламов погиб 27 августа 1981 года в возрасте 33 лет в автокатастрофе. Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.