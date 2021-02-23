{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по лыжным видам спорта

СМИ: первая лыжная гонка на чемпионате мира будет перенесена

Организаторы могут изменить время начала заездов из-за теплой погоды
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 23 февраля. Спринт на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Германии будет перенесен из-за теплой погоды. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Мужской и женский спринты запланированы на четверг, организаторы намерены перенести начало заездов на утро. Квалификацию планируется начать в 11:00 мск, основные заезды - в 13:30 мск.

По информации издания, очень теплая погода негативно сказалась на состояния трассы в Оберстдорфе. Отмечается, что официальное решение о переносе спринтерских гонок будет принято в ближайшее время. Также на утро будут перенесены намеченные на среду мужская и женская квалификации на гонки с раздельного старта свободным стилем.

Соревновательная часть чемпионата мира по лыжным видам спорта запланирована с 24 февраля по 7 марта.

Теги
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
Футбол в Англии
Городской совет Ливерпуля одобрил возведение нового стадиона "Эвертона"
Вместимость арены составит 52 888 человек
Читать полностью