{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Городской совет Ливерпуля одобрил возведение нового стадиона "Эвертона"

Вместимость арены составит 52 888 человек

ТАСС, 23 февраля. Городской совет Ливерпуля одобрил предложение английского футбольного клуба "Эвертон" о строительстве нового стадиона в доке Брэмли-Мур. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместимость стадиона составит 52 888 человек. С 1892 года "Эвертон" проводит домашние матчи на арене "Гудисон Парк".

По данным Daily Mail, стоимость новой арены составит €578 млн, а стадион может быть построен в период с 2023 по 2024 год. Руководство клуба убеждено, что возведение новой арены привлечет инвестиции в экономику региона на сумму €1,15 млрд, позволит создать 15 тыс. рабочих мест и обеспечит ежегодный приток 1,5 млн туристов.

В январе холдинг USM российского бизнесмена Алишера Усманова договорился с "Эвертоном" о покупке прав на название нового стадиона команды.

"Эвертон" занимает седьмое место в чемпионате Англии, имея 40 очков после 24 игр.

Теги
Футбол в Англии
Футбол в России
Глава судейского комитета РФС нашел спонсора для арбитров. Контракт заключен до конца мая
Ашот Хачатурянц не стал уточнять название компании
Читать полностью