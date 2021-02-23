Городской совет Ливерпуля одобрил возведение нового стадиона "Эвертона"

ТАСС, 23 февраля. Городской совет Ливерпуля одобрил предложение английского футбольного клуба "Эвертон" о строительстве нового стадиона в доке Брэмли-Мур. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместимость стадиона составит 52 888 человек. С 1892 года "Эвертон" проводит домашние матчи на арене "Гудисон Парк".

По данным Daily Mail, стоимость новой арены составит €578 млн, а стадион может быть построен в период с 2023 по 2024 год. Руководство клуба убеждено, что возведение новой арены привлечет инвестиции в экономику региона на сумму €1,15 млрд, позволит создать 15 тыс. рабочих мест и обеспечит ежегодный приток 1,5 млн туристов.

В январе холдинг USM российского бизнесмена Алишера Усманова договорился с "Эвертоном" о покупке прав на название нового стадиона команды.

"Эвертон" занимает седьмое место в чемпионате Англии, имея 40 очков после 24 игр.