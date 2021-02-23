СМИ: австралийский Квинсленд выберут предпочтительным вариантом для проведения ОИ-2032

ТАСС, 23 февраля. Заявка австралийского штата Квинсленд будет выбрана в качестве предпочтительного варианта для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года на заседании исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает портал Insidethegames .

Комиссия МОК по выбору принимающей стороны летней Олимпиады изучила заявки нескольких городов и регионов. По информации источника, больше всего комиссию впечатлила заявка Квинсленда. Ожидается, что 24 февраля исполкому МОК будет дана рекомендация выбрать австралийский штат в качестве предпочтительного варианта хозяина Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года.

Если исполком примет рекомендацию, то будут начаты эксклюзивные переговоры с представителями Австралии.

Ранее Квинсленд принимал Игры Содружества 2018 года. Большая часть инфраструктуры, созданной для этих соревнований, может быть использована во время проведения Олимпиады и Паралимпиады в 2032 году.

Отмечается, что главным соперником Квинсленда является столица Катара Доха.