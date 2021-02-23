"Финал восьми" Лиги чемпионов по мини-футболу перенесли из Белоруссии в Хорватию

ТАСС, 23 февраля. Исполнительный комитет Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести "Финал восьми" Лиги чемпионов по мини-футболу в Хорватию. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Турнир должен был пройти в Минске с 28 апреля по 3 мая. Отмечается, что причиной послужила эпидемиологическая ситуация в Белоруссии.

В восьмерку сильнейших команд Европы пробились российские КПРФ и "Газпром-Югра", испанские "Барселона" и "Интер", португальские "Спортинг" и "Бенфика", словенский "Добовец" и казахстанский "Кайрат". В воскресенье президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил ТАСС, что российские клубы готовы принять "Финал восьми".

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) и Международный союз современного пятиборья (UIPM) перенесли предстоящие чемпионаты мира из Белоруссии.