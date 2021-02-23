Сборные Австралии и Катара по футболу не примут участия в Кубке Америки 2021 года

ТАСС, 23 февраля. Сборные Австралии и Катара не примут участия в Кубке Америки по футболу 2021 года. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Гонсало Беллозу, которого цитирует телеканал TyC Sports .

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Беллозу подтвердил, что турнир состоится, на трибунах также планируется присутствие зрителей. "Проведение Кубка Америки полностью подтверждено. Идея состоит в том, чтобы проводить матчи с заполнением стадионов на 30 процентов", - сказал Беллозу.

В Кубке Америки обычно принимают участие 12 сборных, в том числе две приглашенные команды. На турнире 2021 года должны были сыграть сборные Катара и Австралии. "Катар и Австралия не приедут на Кубок Америки", - добавил заместитель генсека КОНМЕБОЛ.

В марте 2020 года Кубок Америки - 2020 был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в Аргентине и Колумбии. Впоследствии Кубок Америки будет проходить раз в четыре года, а следующий турнир состоится в 2024 году.