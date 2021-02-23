Анастасия Боднарук лидирует после четвертого дня шахматного турнира Moscow Open

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Боднарук черными фигурами одержала победу над соотечественницей Анастасией Протопоповой в партии четвертого дня международного Кубка Российского государственного социального университета (РГСУ) по шахматам Moscow Open - 2021. Соревнования проходят в Москве.

Боднарук одержала четвертую победу в четырех партиях. Столько же на счету россиянки Екатерины Насыровой.

У мужчин лидерство после четырех игровых дней с четырьмя победами делят россияне Рудик Макарян, Арсен Кухмазов и белорус Кирилл Ступак.

Кубок состоит из восьми отдельных турниров. Турниры А и В представляют из себя этап Кубка России среди мужчин и женщин соответственно. К участию в них допускаются все квалифицированные шахматисты с рейтингом Международной федерации шахмат (FIDE) или Федерации шахмат России (ФШР) не ниже 1800 и шахматистки с рейтингом не ниже 1700. Турниры проходят по швейцарской системе с контролем времени 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход начиная с первого.

Турнир Moscow Open завершится 28 февраля. Общий гарантированный призовой фонд составляет 1,8 млн рублей.