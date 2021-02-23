Тайгер Вудс пострадал в ДТП неподалеку от Лос-Анджелеса

ТАСС, 23 февраля. Американский гольфист Тайгер Вудс пострадал в автомобильной аварии в городе Ранчо Палос Вердес (США, штат Калифорния). Об этом сообщает Twitter шерифа округа Лос-Анджелес.

Авария произошла во вторник. "Автомобиль получил серьезные повреждения, - говорится в заявлении. - Мистер Вудс был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования пожарными и парамедиками округа Лос-Анджелес, а затем с травмами доставлен в местную больницу на машине скорой помощи".

По словам менеджера Вудса, чей комментарий приводит агентство Associated Press, спортсмен получил множественные повреждения ноги, в настоящий момент идет операция.

Вудсу 45 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы со злоупотреблением запрещенными веществами.