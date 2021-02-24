Исполком МОК в среду определится с главным кандидатом на проведение Игр 2032 года

Заседание исполкома МОК пройдет 24 февраля в формате видеоконференции. Повестка дня небольшая, в основном она посвящена подготовке к предстоящим Играм. Наибольший интерес вызывает пункт, посвященный выбору места их проведения в 2032 году.

Если верить порталу Inside the Games, в качестве приоритетного варианта МОК рассматривает австралийский штат Квинсленд, административным центром которого является Брисбен. Именно эту заявку комиссия по будущим летним Олимпиадам должна предложить исполкому на утверждение. Если она получит поддержку, МОК начнет официальную подготовку к выдвижению Брисбена в качестве кандидата на проведение Олимпиады. Окончательное решение по этому вопросу примет сессия МОК, ожидается, что это произойдет в этом или в следующем году.

Помимо Брисбена, желание принять в 2032 году летнюю Олимпиаду ранее озвучивали Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, китайские города Чэнду и Чунцин. В разное время заинтересованность в Играх проявляли Джакарта, Нью-Дели, Стамбул и Санкт-Петербург, также рассматривался вариант совместной заявки КНДР и Республики Корея.

В июне 2019 года МОК отошел от привычной процедуры выбора столицы Олимпиады: теперь в Олимпийской хартии не существует требования, согласно которому она должна быть выбрана за семь лет до их проведения. Также был устранен пункт, указывающий на то, что соревнования должны проходить именно в олимпийской столице, для МОК приоритетным теперь будет наличие постоянных или временных спортивных и инфраструктурных объектов. Города больше не будут соперничать между собой за право проведения Игр, создавая заявочные комиссии, работа которых требовала колоссальных финансовых вложений. Выбор наиболее подходящего варианта доверили специальным комиссиями по летним и зимним Играм, что существенно сократило расходы кандидатов, но при этом сделало процедуру определения олимпийской столицы менее прозрачной.

Также исполком МОК 24 февраля наверняка затронет тему подготовки Токио к Играм 2021 года в условиях пандемии коронавируса. Не исключено, что отдельно будут рассмотрены вопросы будущего международных федераций бокса и тяжелой атлетики. МОК недоволен проводимыми в них реформами, что грозит этим видам спорта исключением из олимпийской программы.