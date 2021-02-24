В центре "Юг Спорт" заявили, что РФС удовлетворен подготовкой поля для сборной России

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) удовлетворен работой по подготовке основного поля ФГБУ "Юг Спорт" для мартовского сбора сборной России к матчам отборочного турнира к чемпионату мира - 2022. Об этом ТАСС сообщил директор центра Михаил Дремов.

В среду главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил ТАСС о том, что в марте команда проведет краткосрочный сбор в Сочи в преддверии матчей отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 против команд Мальты, Словении и Словакии. Игры состоятся 24 марта (на выезде - Та-Кали), 27 марта (дома - Сочи) и 30 марта (на выезде - Трнава) соответственно.

"Из Российского футбольного союза в адрес Министерства спорта было направлено письмо о том, что, если есть возможность, они хотели бы во второй половине марта провести учебно-тренировочный сбор сборной России по футболу в Сочи, - сказал Дремов. - По проживанию к нам обращений не было, только по вопросу тренировочных полей. Что касается основного тренировочного поля, необходимые агротехнические мероприятия на том поле, где предполагаются тренировки сборной, проведены. На прошлой неделе приезжали представители РФС - они остались удовлетворены качеством проведенных работ, осталось ждать приезда команды".

"Надеемся, что тренировочное поле, которое Черчесов и ранее использовал для тренировок сборной, будет в состоянии, достаточном для качественных тренировок, - добавил директор центра "Юг Спорт". - Сказалась ли погода на состоянии поля? Мы же в Сочи, а не в Москве - тут снегопад был ненадолго, в горах снег лежит, а на прибрежной территории его нет. На поле у нас лежит специальное покрытие для того, чтобы искусственно поддерживать необходимую температуру, чтобы дополнительный посев семян работал и всходы взошли, чтобы поле было того качества, которое необходимо".

Собеседник агентства отметил, что находится на связи с главным тренером сборной России. "Мы находимся на контакте, учитываем все просьбы главного тренера по подготовке поля того качества, которое он хотел бы видеть. Общение идет постоянно", - резюмировал Дремов.

В отборочном турнире к чемпионату мира соперниками национальной команды, помимо мальтийцев, словенцев и словаков, будут сборные Хорватии и Кипра.