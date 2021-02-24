Казарцев рассказал об оскорбительном баннере на трассе после матча "Спартак" - "Сочи"

ТАСС, 24 февраля. Неизвестные вывесили оскорбительный баннер на трассе в адрес арбитра резонансного матча "Спартак" - "Сочи" Василия Казарцева через несколько дней после игры. Комментарий судьи приводит газета "Спорт-Экспресс".

В матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" дома сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев, второй - в концовке встречи, оба одиннадцатиметровых удара сочинцы реализовали. После игры недовольный работой судей владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что объявит о снятии команды с чемпионата.

"Спустя несколько месяцев узнал от родителей, что на федеральной трассе вблизи места, где я живу, вывесили огромный баннер с оскорбительным высказыванием. Полиция занималась этим делом: как убрать, куда отправлять. Это случилось через несколько дней после игры", - рассказал Казарцев.

После игры Казарцев успешно прошел проверку на полиграфе, но был отстранен от судейства на неопределенный срок. В сентябре арбитр вернулся к работе, получив назначения на матчи Олимп - Футбольной национальной лиги, в октябре - отсудил матч РПЛ "Тамбов" - "Ротор".