{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Аякс" объявил о переходе Промеса в "Спартак"

Сумма трансфера составит €8,5 млн, но может увеличиться до €11 млн
Квинси Промес Юрий Машков/ТАСС
Описание
Квинси Промес
© Юрий Машков/ТАСС

ТАСС, 24 февраля. Амстердамский футбольный клуб "Аякс" согласовал переход в московский "Спартак" нидерландского полузащитника Квинси Промеса. Об этом сообщает пресс-служба нидерландской команды.

На эту тему

Промес станет игроком "Спартака" после заключения контракта и прохождения медосмотра. Сумма трансфера составит €8,5 млн, но может увеличиться до €11 млн.

Промес с 2019 года играл за "Аякс", соглашение с 29-летним футболистом было рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей, в которых отметился шестью голами. С 2014 по 2018 год он выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. 28 февраля красно-белые примут казанский "Рубин" в матче 20-го тура.

Теги
Российский футбол
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
Тренер российской сборной по лыжным гонкам раскритиковал сроки проведения чемпионата мира
Маркус Крамер считает, что турнир в Оберстдорфе проводится слишком поздно
Читать полностью