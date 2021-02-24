"Аякс" объявил о переходе Промеса в "Спартак"

ТАСС, 24 февраля. Амстердамский футбольный клуб "Аякс" согласовал переход в московский "Спартак" нидерландского полузащитника Квинси Промеса. Об этом сообщает пресс-служба нидерландской команды.
Промес станет игроком "Спартака" после заключения контракта и прохождения медосмотра. Сумма трансфера составит €8,5 млн, но может увеличиться до €11 млн.
Промес с 2019 года играл за "Аякс", соглашение с 29-летним футболистом было рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей, в которых отметился шестью голами. С 2014 по 2018 год он выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.
"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. 28 февраля красно-белые примут казанский "Рубин" в матче 20-го тура.
Квинси Промес возвращается, чтобы вновь надеть форму «Спартака» ⚪️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021
Антоха, мы тебя ждали! И даже «взломали» Москву перед твоим возвращением pic.twitter.com/OJlvHoMhJB