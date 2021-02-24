Тренер российской сборной по лыжным гонкам раскритиковал сроки проведения чемпионата мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 24 февраля. /ТАСС/. Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что чемпионата мира в Оберстдорфе проходит в неподходящие сроки, поскольку теплая погода негативно влияет на качество снежного покрытия трассы. Об этом он заявил журналистам перед стартом турнира.

Первые медали на чемпионате мира будут разыграны 25 февраля. Накануне, во вторник, спортсмены провели очередные тренировки, которые проходили при 15 градусах тепла.

"Завтра вообще ожидается самый теплый день, будет еще жарче - около 17 градусов. Считаю, что чемпионат мира проводится слишком поздно, для центральной части Европы такая погода является делом привычным, нет ничего удивительного в том, что температура может быть 15-20 градусов. Если ты хочешь здесь провести чемпионат мира, то должен ставить его на начало февраля, иначе вы просто не найдете подходящего места на высоте от 500 до 1000 метров. Оберстдорф - хорошее место для проведения турнира, здесь есть вся необходимая инфраструктура, но если у тебя нет снега, то это становится большой проблемой", - сказал Крамер.

"Сегодня снег очень мягкий, поэтому я поддерживаю решение перенести старт завтрашней гонки на 9 утра, - добавил он. - Я уверен, что организаторы будут использовать соль, что особенно важно на скоростном спуске с поворотом. В таких условиях очень сложно контролировать лыжи".

Чемпионат мира проходит на юге Германии, в Оберстдорфе, который расположен на высоте 800 м над уровнем моря. Турнир продлится до 7 марта.