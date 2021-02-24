Клуб НХЛ "Монреаль" уволил Жюльена с поста главного тренера

Вместе с Жюльеном "Монреаль" покинул его помощник Кирк Мюллер. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен 47-летний Доминик Дюшарм, вместе с ним в тренерский штаб включен Алекс Берроуз. Люк Ричардсон и Стефан Уэйт сохранят свои должности в тренерском штабе.

"Я хотел бы искренне поблагодарить Клода и Кирка за их вклад в нашу команду в течение последних пяти лет, - сказал генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен. - Я очень уважаю этих людей. В Доминике Дюшарме мы видим очень многообещающего тренера, который привнесет новую энергию. Мы чувствуем, что наша команда может достичь высоких результатов и что пришло время для перемен".

Жюльену 60 лет, он тренировал "Монреаль" с 2017 года, а также с 2002 по 2006 год. Также он работал в "Бостоне" (2007-2017), который под его руководством стал обладателем Кубка Стэнли в 2011 году, и "Нью-Джерси" (2006-2007). Во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года занимал должность помощника главного тренера сборной Канады.

Дюшарм провел два сезона в качестве помощника тренера клуба, он присоединился к тренерскому штабу "Монреаля" в апреле 2018 года после 10 сезонов работы в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Дюшарм занимал должность главного тренера сборной Канады во время чемпионата мира по хоккею среди юниоров в 2017 (серебряная медаль) и 2018 (золотая медаль) годах.

"Монреаль" идет на четвертой строчке Северного дивизиона с 22 очками в 18 играх. В следующем матче 26 февраля "Монреаль" в гостях сыграет с "Виннипегом".