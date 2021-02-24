"Вашингтон" отправил российского вратаря Самсонова в фарм-клуб

ТАСС, 24 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" отправил российского вратаря Илью Самсонова в фарм-клуб. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.
#Caps re-assign goaltender Ilya Samsonov from Taxi Squad to the Hershey Bears (AHL)— CapitalsPR (@CapitalsPR) February 24, 2021
Самсонов провел два матча в сезоне, последний - 17 января, после чего заразился коронавирусом. Голкипер вернулся к тренировкам 8 февраля, а 14 февраля был отправлен в фарм-клуб "Херши Беарс", где провел две игры. 19 февраля "Вашингтон" вернул Самсонова в состав, но россиянин не провел больше ни одного матча.
Самсонов выступает за "Вашингтон" с 2018 года. Перед стартом чемпионата россиянин рассматривался как основной вратарь команды. Всего в НХЛ он провел 28 матчей, в которых одержал 17 побед, отражая в среднем 91% бросков. Россиянин был выбран "Вашингтоном" на драфте 2015 года под общим 22-м номером.