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НХЛ

"Вашингтон" отправил российского вратаря Самсонова в фарм-клуб

На счету голкипера два матча в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги

ТАСС, 24 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" отправил российского вратаря Илью Самсонова в фарм-клуб. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Самсонов провел два матча в сезоне, последний - 17 января, после чего заразился коронавирусом. Голкипер вернулся к тренировкам 8 февраля, а 14 февраля был отправлен в фарм-клуб "Херши Беарс", где провел две игры. 19 февраля "Вашингтон" вернул Самсонова в состав, но россиянин не провел больше ни одного матча.

Самсонов выступает за "Вашингтон" с 2018 года. Перед стартом чемпионата россиянин рассматривался как основной вратарь команды. Всего в НХЛ он провел 28 матчей, в которых одержал 17 побед, отражая в среднем 91% бросков. Россиянин был выбран "Вашингтоном" на драфте 2015 года под общим 22-м номером.

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