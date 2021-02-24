НХЛ перенесла матч "Сан-Хосе" - "Вегас" из-за коронавируса

ТАСС, 24 февраля. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Сан-Хосе" и "Вегасом" перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что ранее один из игроков "Сан-Хосе" был включен в "ковид-протокол" лиги. Из-за этого было принято решение перенести матч, все тренировочные помещения команды были закрыты. В настоящее время НХЛ находится в процессе пересмотра расписания ближайших матчей "Сан-Хосе".

Встреча "Сан-Хосе" и "Вегаса" должна была состояться 26 февраля. В турнирной таблице Западного дивизиона "Вегас" занимает первое место, набрав 23 очка в 16 матчах, "Сан-Хосе" с 16 очками в 17 играх идет седьмым.