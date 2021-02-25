На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе разыграют первые медали

ТАСС, 25 февраля. Первые медали на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе будут разыграны в четверг. Турнир продлится до 7 марта, в программе - соревнования по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и двоеборью.
Первые победители чемпионата мира будут определены в спринтерских гонках. Теплая погода в Оберстдорфе вынудила организаторов перенести начало соревнований на утро, квалификация начнется в 11:00 мск, основной раунд - через два с половиной часа. Ожидается, что во время соревнований воздух прогреется до 17 градусов тепла, что должно негативно сказаться на качестве снежного покрова трассы.
В первой гонке за российскую команду выступят Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина. Участие двукратного чемпиона мира Устюгова и олимпийского призера Непряевой до последнего оставалось под вопросом, поскольку оба спортсмена при подготовке к турниру восстанавливалась после травм.
Фаворитами гонки и всего чемпионата мира являются Большунов и Йоханнес Клебо. Российский лыжник на протяжении двух последних сезонов был лучшим в многодневках "Тур де Ски" и общих зачетах Кубка мира, но трехкратный олимпийский чемпион из Норвегии каждый раз опережал своего основного соперника на главных стартах сезона. Последний раз - два года назад на чемпионате мира в Зефельде, где Клебо взял три золота.
Отсутствие высших наград чемпионатов мира и Олимпийских играх - главный пробел в биографии 24-летнего Большунова. В Оберстдорфе лучший российский лыжник планирует пробежать все программу - выступить во всех шести гонках мужской части соревнований (спринт, командный спринт, скиатлон, гонка на 15 км, эстафета и марафон). На это же настаивается и Непряева - лидер женской команды. Поддержать ее может Юлия Ступак, которая в нынешнем сезоне занимает второе место в общем зачете Кубка мира.
Помешать российской команде постараются норвежские лыжники, пропустившие большую часть сезона в связи с пандемией коронавируса. Хорошие шансы увеличить свою коллекцию наград у десятикратной чемпионки мира Терезы Йохауг.
История и санкции
В прыжках на лыжах и двоеборье у российских спортсменов небольшие шансы на завоевание медалей. Приблизиться к призовым местам по силам только двум летающим лыжникам - Евгению Климову и Михаилу Назарову. Климов - лидер российской команды, однако нынешний сезон для него складывается неудачно. К слабым для себя результатам добавились и проблемы с дисциплиной - в январе спортсмен был временно отстранен от выступлений за сборную за отказ поехать на тренировочный сбор.
Оберстдорф примет чемпионат мира в третий раз. Предыдущие турниры проходили в 1987 и 2005 году. В последний раз золото российской команде здесь приносили Юлия Чепалова и Василий Рочев. В 2021 году перед российской командой стоит задача завоевать одно золото и по две серебряных и бронзовых награды.
В Оберстдорфе российские спортсмены будут представлять команду Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России. Вступившие в декабре в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещают российским спортсменам использовать государственную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
По этой причине специально к турниру спортсменам были изготовлены новые лыжные комбинезоны. В случае победы российского лыжника на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации лыжного спорта (FIS).