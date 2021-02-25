На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе разыграют первые медали

ТАСС, 25 февраля. Первые медали на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе будут разыграны в четверг. Турнир продлится до 7 марта, в программе - соревнования по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и двоеборью.

Первые победители чемпионата мира будут определены в спринтерских гонках. Теплая погода в Оберстдорфе вынудила организаторов перенести начало соревнований на утро, квалификация начнется в 11:00 мск, основной раунд - через два с половиной часа. Ожидается, что во время соревнований воздух прогреется до 17 градусов тепла, что должно негативно сказаться на качестве снежного покрова трассы.

В первой гонке за российскую команду выступят Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина. Участие двукратного чемпиона мира Устюгова и олимпийского призера Непряевой до последнего оставалось под вопросом, поскольку оба спортсмена при подготовке к турниру восстанавливалась после травм.

Фаворитами гонки и всего чемпионата мира являются Большунов и Йоханнес Клебо. Российский лыжник на протяжении двух последних сезонов был лучшим в многодневках "Тур де Ски" и общих зачетах Кубка мира, но трехкратный олимпийский чемпион из Норвегии каждый раз опережал своего основного соперника на главных стартах сезона. Последний раз - два года назад на чемпионате мира в Зефельде, где Клебо взял три золота.

Отсутствие высших наград чемпионатов мира и Олимпийских играх - главный пробел в биографии 24-летнего Большунова. В Оберстдорфе лучший российский лыжник планирует пробежать все программу - выступить во всех шести гонках мужской части соревнований (спринт, командный спринт, скиатлон, гонка на 15 км, эстафета и марафон). На это же настаивается и Непряева - лидер женской команды. Поддержать ее может Юлия Ступак, которая в нынешнем сезоне занимает второе место в общем зачете Кубка мира.

Помешать российской команде постараются норвежские лыжники, пропустившие большую часть сезона в связи с пандемией коронавируса. Хорошие шансы увеличить свою коллекцию наград у десятикратной чемпионки мира Терезы Йохауг.

История и санкции

В прыжках на лыжах и двоеборье у российских спортсменов небольшие шансы на завоевание медалей. Приблизиться к призовым местам по силам только двум летающим лыжникам - Евгению Климову и Михаилу Назарову. Климов - лидер российской команды, однако нынешний сезон для него складывается неудачно. К слабым для себя результатам добавились и проблемы с дисциплиной - в январе спортсмен был временно отстранен от выступлений за сборную за отказ поехать на тренировочный сбор.