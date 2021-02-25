"Рейнджерс" без Панарина уступили "Филадельфии" в матче НХЛ

Крайдер оформил свой третий хет-трик в карьере и первый с 2016 года. Его одноклубник Павел Бучневич не отметился результативными действиями. Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 35 бросков по своим воротам. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов также не сумел отличиться.

Встречу пропускал нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин. Ранее бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что россиянин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. С поддержкой Панарина выступила НХЛ. "Рейнджерс" заявили, что россиянин отрицает обвинения в свой адрес, но будет вынужден на некоторое время покинуть команду.

"Филадельфия" набрала 21 очко в 16 матчах и поднялась на третье место в таблице Восточного дивизиона. "Рейнджерс" с 15 очками за 17 игр занимают шестую позицию.

Следующий матч "Филадельфия" проведет 27 февраля в гостях против "Баффало". "Рейнджерс" в тот же день примут "Бостон".