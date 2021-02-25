Чернышенко поручил проработать вопрос создания центра спортивной подготовки на Камчатке

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту проработать вопрос создания на территории Камчатского края спортивно-тренировочного центра для подготовки национальных сборных по зимним видам спорта. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера.

С таким предложением к Чернышенко обратилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая на форуме "Дальний Восток: зима открытий", который 24 февраля стартовал на Камчатке.

"Камчатка - поистине уникальный край, в нем необыкновенная природа, которая дает большие перспективы в развитии зимних видов спорта. Наши горнолыжники, например, могут оттачивать там свое мастерство, - сказал Чернышенко. - И мы хорошо помним, как наша российская спортсменка с Камчатки Варвара Зеленская еще в 90-е годы ворвалась в мировой горнолыжный спорт, доказав всему миру, что у России есть все возможности составить серьезную конкуренцию именитым спортсменам. Поэтому, безусловно, край очень перспективный как для создания сильного резерва нашей сборной в разных видах спорта, так и для привлечения числа людей к здоровому образу жизни, и это тоже одна из наших главных задач".

Вице-премьер также сообщил, что в настоящее время в Приморском крае и на Сахалине ведется подготовка российских сборных команд к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Сборные команды России по зимним видам спорта проводят спортивные мероприятия в том числе в Камчатском крае, где в 2011-2014 годы была модернизирована инфраструктура горнолыжного комплекса "Гора Морозная" и горнолыжная база "Эдельвейс". Камчатский край обратился в Минспорт с инициативой провести на указанных объектах международные соревнования по горнолыжному спорту "Кубок Дальнего Востока".

Форум "Дальний Восток - зима открытий" проходит на Камчатке 24-25 февраля в рамках зимнего фестиваля "Берингия-2021". В нем принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, представители туристических компаний, эксперты сферы гостеприимства, инвесторы. Очно и онлайн на площадках форума выступят более 50 спикеров, в качестве слушателей на форум зарегистрировались более 300 человек.

Первый день форума посвящен развитию экологического туризма, созданию новых инвестиционных площадок под объекты туристической инфраструктуры. Второй день - MICE-туризму (область делового туризма, связанная с проведением выставок, конференций и прочих корпоративных мероприятий) на Дальнем Востоке и Камчатке, гастрономическому, спортивному и экстремальному туризму на Дальнем Востоке.