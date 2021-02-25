Голкипер "Далласа" Худобин признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 25 февраля. Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин стал первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В гостевом матче против "Флориды" (3:0) Худобин во второй раз в сезоне сохранил ворота в неприкосновенности, отразив 43 броска.

Второй звездой признан форвард "Торонто" Вильям Нюландер, забросивший 2 шайбы в ворота "Калгари" (2:1 ОТ).

Третьей звездой стал нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Крис Крайдер, сделавший хет-трик в гостевом матче с "Филадельфией" (3:4).