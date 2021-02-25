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Олимпиада в Токио

Вопрос о присутствии зрителей на Играх в Токио будет решен к концу марта

Оргкомитет планирует принять решение до старта эстафеты олимпийского огня
© AP Photo/Koji Sasahara

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Решение вопроса о возможности присутствия зрителей на спортивных объектах в период проведения Олимпиады в Токио должно быть принято к концу марта. Об этом в четверг сообщила глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото.

"Думаю, что мы должны выразить общее направление по этому вопросу примерно в районе дня начала эстафеты олимпийского огня", - приводит комментарий Хасимото издание Nikkan Sports.

Старт эстафеты олимпийского огня запланирован на 25 марта в префектуре Фукусима. Забег продлится 121 день, факел планируется пронести через все 47 префектур страны.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

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