Переехавший из России в Белоруссию прыгун с шестом Волков не выступит на зимнем ЧЕ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Прыгун с шестом Матвей Волков, переехавший вместе с семьей из России в Белоруссию летом 2020 года, не выступит на чемпионате Европы в помещении, который пройдет в начале марта в польском городе Торунь. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер спортсмена Константин Волков.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в первой декаде февраля допустила 16-летнего Волкова до участия в международных соревнованиях, не дожидаясь официального согласования перехода в Белорусскую федерацию легкой атлетики. Спортсмен принял участие в двух турнирах, которые проходили в Лодзи и Торуни. На соревнованиях в Лодзи Волков установил высшее мировое достижение для спортсменов не старше 18 лет, преодолев планку на высоте 5,60 метра.

"Мы завершили сезон, который был тяжелым, - сказал Волков-старший. - Программу минимум выполнили, надо готовиться к летнему сезону".

Собеседник ТАСС также отметил, что Матвей Волков пока не имеет права выступать за сборную Белоруссии. "Он мог выступать на международных стартах только в личном качестве. Со стороны World Athletics никаких препятствий нет, она просто точно следует своим правилам. Сейчас вопрос к белорусской стороне, которая должна решить некоторые формальности, хотя принципиальных проблем нет", - добавил Волков-старший.

"Но существует и дополнительный аргумент для нашего неучастия в чемпионате Европы, - продолжил тренер. - В Торуни ящик для упора шеста установлен с небольшим нарушением геометрии. Шестовики называют такие ящики "стоячими", когда передняя стенка всего на один-два градуса вертикальнее стандарта".

"Невооруженным глазом это не видно, но на прыжок влияет значительно. Особенно для махового стиля прыжка, как у Матвея, влияние очень отрицательное, а для стиля прыжка шведа Армана Дюплантиса и француза Рено Лавиллени наоборот. При правильно установленном ящике Матвей там реально прыгнул бы 5,80, и это не только мое мнение. Поэтому биться головой в стену желания не возникло", - заключил Волков-старший.

Россияне остались без чемпионата Европы

Зимний чемпионат Европы пройдет в Торуни с 4 по 7 марта. Российские легкоатлеты из-за приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics с января 2020 года лишены возможности выступать на международных стартах даже в статусе нейтральных спортсменов (ANA). World Athletics может рассмотреть вопрос о возможности выдачи статусов ANA на очередном заседании совета, которое пройдет во второй половине марта.