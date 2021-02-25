ЦСКА сообщил об изоляции Акинфеева от команды из-за признаков ОРВИ

ТАСС, 25 февраля. Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев изолирован от команды из-за небольшого недомогания с признаками ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В четверг портал Metaratings сообщил о коронавирусной инфекции у Акинфеева. По информации источника, у второго голкипера команды Владислава Торопа также наблюдаются симптомы заражения.

"Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования", - говорится в сообщении пресс-службы о состоянии здоровья Акинфеева.

ЦСКА объявил о досрочном возвращении из аренды в екатеринбургском "Урале" вратаря Ильи Помазуна. В текущем сезоне Помазун сыграл за "Урал" 17 встреч, в пяти из которых отыграл "на ноль".

После 19 матчей московский клуб идет вторым в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 37 очков. Лидирует петербургский "Зенит" (41 очко после 19 встреч).

В 20-м туре ЦСКА в гостях сыграет с московским "Локомотивом" 27 февраля.