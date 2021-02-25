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Футбол в России

"Сочи" приобрел у "Краснодара" голкипера Адамова

Россиянину 23 года, в первой части текущего сезона он выступал в ФНЛ за "Краснодар-2"

ТАСС, 25 февраля. Российский голкипер Денис Адамов перешел из футбольного клуба "Краснодар" в "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Сумма трансфера не называется. В четверг футболист присоединится к команде и проведет вечернюю тренировку. Адамов будет выступать под первым номером.

Адамову 23 года, он является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне он провел 15 матчей за "Краснодар-2" в Олимп - Футбольной национальной лиге, пропустив 19 мячей и шесть раз сыграв "на ноль".

"Сочи" с 33 очками после 19 игр занимает четвертое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге. "Краснодар" располагается на седьмом месте с 30 очками.

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