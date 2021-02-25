Российские лыжницы не сумели пробиться в полуфинал спринта на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Россиянки не смогли выйти в полуфинал спринта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе.

В четвертьфиналах выступали Наталья Непряева (пятое место в первом забеге), Христина Мацокина (второе место в четвертом), Юлия Ступак (третье в четвертом), Татьяна Сорина (пятое в пятом). В полуфинал выходят лучшие две лыжницы из каждого четвертьфинала и две спортсменки с лучшими результатами из числа оставшихся.

29 января на этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева упала и не смогла завершить гонку. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти. Лыжнице потребовалась операция, которая прошла в Москве 31 января. Россиянка провела первую гонку после травмы.

Российские лыжники, прыгуны на лыжах и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation под флагом Олимпийского комитета России. Вступившие в декабре в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещают российским спортсменам использовать государственную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.