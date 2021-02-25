Сноубордисты Уайлд и Логинов вошли в состав сборной России на чемпионат мира

ТАСС 25 февраля. Определился состав сборной России по сноуборду на чемпионат мира в параллельных дисциплинах в Словении. Об этом сообщает пресс-служба Федерации сноуборда России.

В женский состав вошли Наталья Соболева, Милена Быкова, София Надыршина и Анастасия Курочкина. В мужской части соревнований примут участие Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Вик Уайлд, Игорь Слуев, Дмитрий Слуев, Дмитрий Карлагачев и Дмитрий Сарсембаев.

"Девушки будут выступать в обеих параллельных дисциплинах, а вот у мужчин у нас есть квота пять участников в слаломе, и пять - в гиганте. Так что уже непосредственно перед стартами будем решать, кто выступит", - сказал старший тренер сборной Денис Салагаев.

Чемпионат мира пройдет в словенской Рогле с 1 по 2 марта.