Квинси Промес назвал "Спартак" особенным клубом

В среду амстердамский "Аякс" сообщил, что согласовал переход Промеса в "Спартак". По сообщению газеты "Спорт-Экспресс", сумма трансфера составит €8,5 млн, но может увеличиться до €11 млн. Футболист прибыл в Москву 24 февраля, а в четверг успешно прошел медицинский осмотр.

"Знаете, всю свою карьеру я играл в красно-белом, во всех клубах, - сказал Промес. - Так что это нормально. Но "Спартак" - нечто особенное".

Промес играл за "Аякс" с 2019 года. В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 18 матчей, в которых отметился шестью голами. С 2014 по 2018 год он выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.