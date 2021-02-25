Резцова: делать выводы о выступлении российских лыжниц на ЧМ после спринта преждевременно

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Преждевременно делать какие-либо выводы о выступлении российских лыжниц на чемпионате мира в германском Оберстдорфе после не совсем удачного в спринте. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова.

В четверг россиянки не смогли выйти в полуфинал спринта классическим стилем. В четвертьфинале выступили Наталья Непряева, Христина Мацокина, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.

"После не совсем удачного выступления наших лыжниц в спринте какие-либо выводы делать преждевременно. Это только начало чемпионата мира, да и спринт во многом является своего рода лотереей. Ну не получилось сегодня, получится в другие дни. Я хочу пожелать нашим девчонкам успехов в дальнейшем и буду за них переживать", - сказала Резцова.

Российские лыжники, прыгуны на лыжах и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation под флагом Олимпийского комитета России. Вступившие в декабре в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещают российским спортсменам использовать государственную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Чемпионат мира в Оберстдорфе продлится до 7 марта, на турнире будут разыграны 24 комплекта наград в соревнованиях по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.