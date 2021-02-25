{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Шведская лыжница Сундлинг стала чемпионкой мира в спринте классическим стилем

Все россиянки выбыли на стадии 1/4 финала
Йонна Сундлинг EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND
Описание
Йонна Сундлинг
© EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Шведская лыжница Йонна Сундлинг завоевала золотую медаль в спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Соревнования проходят в германском Оберстдорфе.

Результат Сундлинг в финальном забеге составил 2 минуты 36,76 секунды. Второй финишировала норвежка Маикен Касперсен Фалла (+2,32), третьей - словенка Анамария Лампич (+2,35).

Россиянки Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина выбыли в четвертьфинале. Российские лыжники, прыгуны на лыжах и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России. Вступившие в декабре в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещают российским спортсменам использовать государственную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021 года
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
Норвегия1214
Швеция1001
Словения0011

 

 

Теги
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
Футбол в России
Федун: Квинси Промес способен украсить игру любой команды
По мнению владельца красно-белых, только в московском клубе нидерландского футболиста любят так сильно
Читать полностью