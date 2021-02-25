Шведская лыжница Сундлинг стала чемпионкой мира в спринте классическим стилем

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Шведская лыжница Йонна Сундлинг завоевала золотую медаль в спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Соревнования проходят в германском Оберстдорфе.

Результат Сундлинг в финальном забеге составил 2 минуты 36,76 секунды. Второй финишировала норвежка Маикен Касперсен Фалла (+2,32), третьей - словенка Анамария Лампич (+2,35).

Россиянки Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина выбыли в четвертьфинале. Российские лыжники, прыгуны на лыжах и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России. Вступившие в декабре в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещают российским спортсменам использовать государственную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.