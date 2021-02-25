Алаев: первенство ФНЛ в перспективе может быть поделено на две зоны

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в будущем может быть поделено на две географических зоны. Об этом журналистам сообщил президент ФНЛ Александр Алаев.

В четверг генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Алаев был избран новым президентом ФНЛ.

"Сегодня презентовали "Целевое видение - 2021-2024". К сожалению, на сегодняшний момент стратегического документа у лиги нет. Есть три момента, на которые надо обращать внимание", - заметил Алаев.

"Первый - спортивный, два варианта - 20 и 36 команд. Рассмотрим возможность с плей-офф. На мой взгляд, в перспективе мы можем рассматривать переход на две зоны. Для этого нужно поднять 14 команд из ПФЛ. Не хочется поднимать просто ради того, чтобы поднять и поставить галочку", - добавил новый глава лиги.

Алаеву 41 год, в РФС он работает с 2007 года. С 2019 года занимает должность генерального секретаря организации. В декабре 2020 года он заключил новый контракт с РФС сроком на четыре года.