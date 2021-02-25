Горшков: завоевание олимпийских квот будет главной задачей фигуристов на чемпионате мира

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Главной задачей российских фигуристов на чемпионате мира будет завоевание максимального количества олимпийских квот, с учетом этого и будет формироваться состав команды. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

"Чемпионат неординарный, важно сформировать сильнейший состав, чтобы завоевать как можно больше квот на Олимпийские игры. Надо над этим думать. Состав станет известен 1 марта", - сказал Горшков.

Генеральный директор федерации Александр Коган добавил, что состав на чемпионат мира будет определен по спортивному принципу.

"Обещано ли кому-то место в составе команды на чемпионат мира? Слово "обещано" как-то нехорошо звучит, есть спортивный принцип, который мы соблюдаем, и это слово здесь неуместно. И Александра Трусова, и Тиффани Загорски с Джонатонам Гурейро готовятся к чемпионату мира, как и все спортсмены, которые хотят там выступить, - сказал Коган. - Они восстанавливаются после некоторых травм, мы знаем и понимаем, почему они пропускают финал Кубка России".

Финал Кубка России по фигурному катанию пройдет с 27 февраля по 2 марта в Москве. Чемпионат мира по фигурному катанию состоится в Стокгольме с 22 по 28 марта.