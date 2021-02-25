Крянин: российские лыжники уступили норвежцам тактически в спринте на чемпионате мира

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Норвежские лыжники превзошли россиян в спринтерской гонке чемпионата мира в Германии за счет лучше выбранной тактики, благодаря чему сумели занять весь подиум. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин.

Победу в спринте классическим стилем одержал норвежец Йоханнес Клебо, два последующих места заняли его соотечественники Эрик Вальнес и Ховард Таугбель. Россиянин Александр Большунов был на финише четвертым, Сергей Устюгов - пятым. Глеб Ретивых завершил борьбу в полуфинале.

"Не скрою, я испытываю определенное разочарование, потому что у ребят были шансы на медали, - сказал Крянин. - Я говорю про Глеба Ретивых, Сашу Большунова и Сергея Устюгова. Но сегодня в тактическом отношении норвежцы оказались сильнее и лучше отработали последний подъем. В этих нелегких погодных условиях тактика сыграла решающий фактор. Но ребята и девчата сегодня выходили сегодня на старт с намерением бороться за награды".

"Смазчики наши, считаю, отработали неплохо, потому что визуально не было заметно, что лыжи наших спортсменов работали хуже. Тут больше роль сыграло умение правильно проходить повороты, так как трасса сложная, а грамотное прохождение поворота давало ощутимое преимущество в дальнейшем. Но и волнение тоже могло сыграть негативную роль, не исключаю. А в спринте цена ошибки очень высока", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.