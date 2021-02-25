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Фигурное катание

Коган: Медведева мотивирована вернуться и завоевывать медали, она великая спортсменка

Двукратная чемпионка мира перенесла коронавирус и не выступает в текущем сезоне

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Евгения Медведева мотивирована вернуться к соревновательной деятельности и выигрывать медали. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Женя - великая спортсменка. У нее огромная мотивация вернуться на соревнования, завоевывать медали. Посмотрим, увидим все в начале следующего сезона", - отметил Коган.

Медведевой 21 год, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. В этом сезоне фигуристка переболела коронавирусом и продолжает восстанавливаться. Также она испытывала боли в спине.

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Фигурное катаниеМедведева, Евгения Армановна
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