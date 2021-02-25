Мележиков: переговоры "Спартака" и "Динамо" по Бакаеву закончились, не начавшись

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" сделало предложение по трансферу футболиста "Спартака" Зелимхана Бакаева, но красно-белых оно не устроило. Об этом на пресс-конференции сообщил управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что "Спартак" готов продать Бакаева за €12 млн.

"Динамо" действительно предложило €5 млн. Мы не стали официально отвечать на этот оффер (запрос - прим. ТАСС) и озвучили свое предложение. Я озвучивать его не буду. Можно сказать, что переговоры закончились, не начавшись", - отметил Мележиков.

"Тренер на Бакаева рассчитывает, у нас есть планы на этого игрока. В ближайшее время будем разговаривать с ним, чтобы помочь ему", - добавил он.

Бакаеву 24 года, в текущем сезоне он провел 21 встречу за "Спартак", забив один мяч и отдав семь результативных передач. Он является воспитанником клуба. Сезон-2018/19 Бакаев провел в тульском "Арсенале" на правах аренды. В составе сборной России на счету полузащитника шесть матчей и один голевой пас.