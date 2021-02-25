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Футбол в России

Промес заявил, что может завершить футбольную карьеру в "Спартаке"

Футболист отметил, что готов выйти на поле уже в следующем матче

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Полузащитник "Спартака" Квинси Промес может завершить карьеру в столичном футбольном клубе. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

В четверг "Спартак" объявил о подписании контракта на 3,5 года с Промесом, который до этого выступал за нидерландский "Аякс".

"Могу представить такое развитие событий - закончить карьеру в "Спартаке", - сказал 29-летний Промес. - У мня осталось много знакомых в "Спартаке", сейчас я с нетерпением жду встречи с Артемом Ребровым, Георгием Джикией, Романом Зобниным и другими".

Футболист отметил, что готов выйти на поле уже в следующем матче (против "Рубина" 28 февраля). "Мои физические кондиции очень хорошие, я занимался по индивидуальной программе. Я готов помочь команде уже в следующем матче, но все решения принимает тренер. Меня не волнует, кто сейчас находится на первом месте, "Спартак" должен быть первым, я приехал сюда для этого", - подчеркнул Промес.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско покинет клуб после нынешнего сезона. "Мне интересно поработать с Тедеско. Я знаю, что он уходит по окончании сезона. Надеюсь, что мы все сможем сделать хороший подарок", - заключил Промес.

Промес играл за "Аякс" с 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей, в которых отметился шестью голами. С 2014 по 2018 год он выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

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