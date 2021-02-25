В РПЛ ожидают, что количество зрителей на футбольных матчах постепенно будет увеличиваться

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин надеется на постепенное увеличение числа зрителей на футбольных матчах в 2021 году. Об этом он сообщил журналистам.

"Мы ожидаем, что посещаемость матчей постепенно будет увеличиваться. Пока это 50% [от вместимости стадионов] с соблюдением социальной дистанции, - сказал Прядкин. - Пока наибольшая посещаемость в Уфе - 70%, но в большинстве регионов - 50%. Постепенно эта цифра будет увеличиваться".

Ограничение числа зрителей на трибунах связано с пандемией коронавируса.