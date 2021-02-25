Лыжник Сергей Устюгов шуткой ответил на вопрос о санкциях WADA к российскому спорту

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов в шутливой манере ответил на вопрос о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту, заметив, что имена российских спортсменов знают и без указания их государственной принадлежности. Свое отношение к этому он высказал журналистам после спринтерской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе, в которой он занял пятое место.

Лыжник Сергей Устюгов рассказал о своем отношении к травле в интернете

В четверг на чемпионате мира были разыграны первые медали. Российские лыжники, прыгуны на лыжах и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

"Фамилию Устюгов слышали? Все биатлонисты и лыжники ее знают, так что вопрос неуместный", - сказал Устюгов.

Вступившие в декабре в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещают российским спортсменам использовать государственную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх.