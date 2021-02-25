Активисты Российского движения школьников сыграли в хоккей в поддержку ветеранов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Активисты Российского движения школьников (РДШ) провели хоккейный матч с командой "Звезды России" в поддержку акции #ЗащитимВетеранов. Игра прошла на Красной площади при содействии Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта РФ и федерального проекта "Спорт - норма жизни".

Встреча завершилась со счетом 13:13. Капитаном команды РДШ, состоявшей из ребят 10-15 лет, был председатель регионального отделения РДШ Московской области Николай Ханин. За команду школьников играли и российские хоккеисты - чемпион мира 2012 года Александр Свитов, Алексей Копейкин, Сергей Гимаев - младший, Виталий Шулаков. Команду РДШ также поддержал актер и телеведущий Станислав Ярушин.

На лед в составе команды "Звезды России" вышли не только именитые спортсмены, но и звезды кино, музыки, политики, комментаторы и шоумены: народный артист РФ Игорь Бутман, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов, бывший футболист сборной России Александр Мостовой, а также шоумен Оскар Кучера, ректор РГСУ Наталья Починок, представители Минспорта РФ и многие другие.

"Нужно думать, что будет с тобой, чтобы с тобой поступали так же, как ты поступаешь сейчас с людьми более зрелого возраста. Конечно, это очень важно. Мы должны поддерживать, я считаю, что это благородное и очень правильное начинание, это очень правильный посыл, поддерживаемый и государством, и людьми", - сказал Игорь Бутман.

В настоящее время проходят масштабные акции в поддержку и защиту ветеранов Великой Отечественной войны. Известные актеры, режиссеры, представители бизнеса и общественных организаций, активные граждане выражают свою позицию по отношению к сохранению уважения к ветеранам.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" создана указом Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В настоящий момент РДШ объединяет свыше 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три входят в национальный проект "Образование".