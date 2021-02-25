Ретивых считает, что медали лыжного чемпионата мира престижнее наград биатлонного

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Медали чемпионата мира по лыжным гонкам ценнее тех, что разыгрываются в биатлоне. Такое мнение журналистам высказал российский лыжник Глеб Ретивых после спринтерской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе, где он не смог пробиться в финал.
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Ретивых является бронзовым призером прошлого чемпионата мира, который прошел в 2019 году. В лыжных гонках медали чемпионата мира разыгрываются раз в два года, в биатлоне - трижды за четырехлетний олимпийский цикл.
"Конечно, хотелось бы подтверждать звание каждое двухлетие, но у нас не как в биатлоне, где чемпионат мира почти каждый год. Обидно, но надо побыстрее об этом забыть. Сам виноват, что на финише выбрал не ту лыжню", - сказал Ретивых.
Лыжник выступил против того, чтобы медали в лыжных гонках разыгрывались каждый год. "Мне кажется, это обесценивает медали. Олимпийские медали и медали лыжного чемпионата мира ценнее, более престижные. В биатлоне же получается словно этап Кубка мира. Не я придумал эти правила, но мне кажется, что чем реже соревнования проводятся, тем выше их ранг", - заметил он.
Чемпионат мира в Оберстдорфе продлится до 7 марта, в общей сложности лыжники разыграют 12 комплектов наград.