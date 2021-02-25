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Мировой футбол

ФИФА закрыла дело против Беккенбауэра в связи с истечением срока давности

Беккенбауэр подозревался в получении взяток в бытность главой оргкомитета чемпионата мира по футболу 2006 года

ТАСС, 25 февраля. Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) закрыла дело против Франца Беккенбауэра об отмывании денег и незаконном обогащении в связи с истечением срока давности. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В 2016 году Генеральная прокуратура Швейцарии и комитет по этике ФИФА начали расследования в отношении Беккенбауэра. Ранее появилась информация о том, что в 2002 году на тот момент глава компании "Адидас" Роберт Луи-Дрейфус перевел 10,3 млн швейцарских франков заявочному комитету "Германия-2006", руководителями которого были Беккенбауэр и бывший президент Немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах.

Полученные средства должны были пойти на нужды заявочного комитета, но деньги не были отражены ни в одном из отчетов и налоговых декларациях. По данным ряда источников, эти средства использовались для подкупа голосов. В итоге Нирсбах был отстранен от футбольной деятельности сроком на один год.

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