Казарцев считает, что стал "негативным персонажем" из-за СМИ и некомпетентных людей

ТАСС, 25 февраля. Футбольный арбитр Василий Казарцев считает, что стал самым обсуждаемым судьей в России в негативном контексте из-за СМИ и некомпетентных людей. Комментарий Казарцева приводит газета "Спорт-Экспресс".

В матче первого тура "Спартак" - "Сочи" (2:2), который прошел 9 августа, Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев. После встречи разгорелся скандал, владелец "Спартака" Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата. Экспертно-судейская комиссия признала назначение второго одиннадцатиметрового ошибочным. После игры Казарцев успешно прошел проверку на полиграфе, но был отстранен от судейства на неопределенный срок. В сентябре арбитр вернулся к работе.

"Медиа создали фон того, что судья предвзято судил народную команду. Моя жизнь разделилась на две - до августа 2020 года и после. До этого было тихо, спокойно, несмотря на какие-то громкие ситуации в матчах. А потом стало громко, и я стал каким-то негативным персонажем", - сказал Казарцев.

"Чтобы люди во всеуслышание оценивали компетентность того или иного человека, надо как-то владеть предметом. Сложилось ощущение, что у нас в стране все могут играть в футбол, тренировать и судить, кроме футболистов, тренеров и судей", - отметил он.