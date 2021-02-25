Руководители РФС обсудили с немецкой федерацией тему футбольных связей двух стран

ТАСС, 25 февраля. Руководители Российского футбольного союза (РФС) и Немецкого футбольного союза (DFB) провели дискуссию в Москве на тему германо-российских футбольных связей. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В мероприятии, которое прошло в резиденции посла Германии в России, приняли участие президент РФС Александр Дюков, первый вице-президент DFB Райнер Кох, первый вице-президент РФС Никита Симонян, главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов, советник президента РФС Екатерина Федышина. Также с обращением к присутствующим по видеосвязи выступил президент DFB Фриц Келлер.

"С удовольствием вместе с руководителями РФС принял приглашение посла Германии в России посетить сегодняшнее мероприятие, - сказал Черчесов. - Меня многое связывает с этой страной. Моим первым зарубежным клубом было дрезденское "Динамо", также я играл и тренировал в Австрии - стране очень близкой к Германии по менталитету и образу жизни. Могу сказать, что мне понятны те принципы, по которым развивается немецкий футбол".

"Не случайно уже долгое время сборная Германии является законодателем мод в этом виде спорта. А начался ее прогресс как раз в середине пятидесятых, когда Вальтер вместе с партнерами выиграл золотые медали чемпионата мира. Такие встречи обогащают наши знания и укрепляют взаимоотношения как в профессиональном плане, так и в других направлениях", - добавил он.

Дискуссия состоялась на тему "100 лет со дня рождения Фрица Вальтера - германо-российские футбольные связи в зеркале истории". Участники мероприятия обсудили историю и развитие российско-германских отношений в футбольной сфере, которые признаны конструктивными и плодотворными. Также руководители организаций поделились мнениями о чемпионате мира 2018 года в России и предстоящем чемпионате Европы.