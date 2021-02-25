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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" дома проиграл "Валенсии" в матче баскетбольной Евролиги

Испанский клуб победил со счетом 91:62
Баскетболисты "Зенита" Кевин Пангос и "Валенсии" Сэм ван Россом EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV
Описание
Баскетболисты "Зенита" Кевин Пангос и "Валенсии" Сэм ван Россом
© EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

ТАСС, 25 февраля. Российский баскетбольный клуб "Зенит" на своем паркете уступил испанской "Валенсии" со счетом 62:91 в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 2 276 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Боян Дублевич, набравший 19 очков, в составе российской команды больше всех очков на счету Алекса Пойтресса (12). Игрок "Валенсии" Никола Калинич оформил дабл-дабл (12 очков и 10 результативных передач).

"Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 15 побед, "Валенсия" с 14-ю победами в активе располагается на десятой строчке. В следующем туре "Зенит" 2 марта примет германскую "Альбу", "Валенсия" в этот же день на выезде встретится с турецким "Анадолу Эфес".

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