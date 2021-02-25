Гусева вышла в лидеры после шестого дня шахматного турнира Moscow Open

ТАСС, 25 февраля. Россиянка Марина Гусева белыми фигурами одержала победу над соотечественницей Анастасией Боднарук в партии шестого тура международного Кубка Российского государственного социального университета (РГСУ) по шахматам Moscow Open - 2021. Соревнования проходят в Москве.

Гусева в шести партиях набрала 5,5 очка и единолично возглавила турнирную таблицу турнира B, который является этапом Кубка России среди женщин. По 5 очков на счету россиянок Боднарук, Валентины Гуниной и представительницы Казахстана Лии Курмангалиевой.

В турнире A на чистое первое место после шести игровых дней вышел белорус Кирилл Ступак, в его активе 5,5 очка. По 5 очков набрали россияне Арсен Кухмазов, Рудик Макарян, Иван Розум, Никита Афанасьев и Иван Бочаров.

Кубок состоит из восьми отдельных турниров. Турниры А и В представляют из себя этап Кубка России среди мужчин и женщин соответственно. К участию в них допускаются все квалифицированные шахматисты с рейтингом Международной федерации шахмат (FIDE) или Федерации шахмат России (ФШР) не ниже 1800 и шахматистки с рейтингом не ниже 1700. Турниры проходят по швейцарской системе с контролем времени 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход начиная с первого.

Турнир Moscow Open завершится 28 февраля. Общий гарантированный призовой фонд составляет 1,8 млн рублей.