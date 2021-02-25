Лундквист заявил, что примет решение о продолжении карьеры после консультации с врачами

ТАСС, 25 февраля. Шведский хоккейный вратарь Хенрик Лундквист примет решение о своем будущем после консультации с врачами. Об этом он написал в Twitter.

Лундквист подписал годичный контракт с "Вашингтоном" в октябре. 17 декабря швед сообщил, что пропустит сезон-2020/21 из-за проблем со здоровьем. В начале января Лундквист рассказал, что перенес операцию на сердце, которая прошла "очень хорошо". 23 февраля 38-летний голкипер вернулся к тренировкам на льду.

"Посещение катка на этой неделе было очень полезным. Очевидно, что здоровье - главный приоритет. Пройдут месяцы, прежде чем я смогу принять какое-либо решение относительно своего будущего после дополнительных тестов и встреч с врачами. Единственное, что я точно знаю, - я все еще люблю эту игру", - написал Лундквист.

Лундквист в 2000 году был выбран на драфте НХЛ под общим 205-м номером "Нью-Йорк Рейнджерс". В конце сентября "Рейнджерс" выкупили контракт шведа за год до истечения срока.

В 2012 году Лундквист получил награду "Везина Трофи", которая вручается лучшему вратарю сезона. В составе сборной Швеции он стал победителем Олимпиады (2006) и серебряным призером Игр в Сочи (2014). В его активе также золотая и две серебряные награды чемпионатов мира.