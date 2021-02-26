"Айлендерс" обыграли "Бостон" в матче НХЛ. Варламов отразил 34 броска и отдал голевой пас

Голами в составе победителей отметились Адам Пелеч (4-я минута), Мэтью Барзал (13), Энтони Бовилье (46), Джо Эберле (51), Жан-Габриэль Пажо (53), Андерс Ли (55), Оливер Уальстрем (57). За "Бостон" отличились Ник Ричи (2), Крейг Смит (32).

Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 34 броска по своим воротам, а также отдал голевую передачу, которая стала для голкипера восьмой за карьеру в НХЛ.

"Айлендерс" набрали 23 очка за 19 матчей и поднялись на третье место в таблице Восточного дивизиона. "Бостон" с 24 очками в 17 играх занимает первое место.

Следующий матч "Айлендерс" проведут 28 февраля дома против "Питтсбурга". "Бостон" 27 февраля на выезде сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс".

В другом матче игрового дня "Оттава" дома обыграла "Калгари" (6:1), нападающие хозяев Артем Анисимов и Евгений Дадонов отметились голевыми передачами. После пятой пропущенной шайбы в составе "Оттавы" произошла замена вратаря: вместо Дэвид Риттича на площадке появился россиянин Артем Загидулин, для которого этот матч стал дебютным в НХЛ. "Чикаго" на выезде переиграл "Коламбус" (2:0).