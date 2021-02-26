Более 30 стран подали заявки на участие в юниорском ЧМ по фристайлу в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Предварительные заявки на участие в первенстве мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров, которое пройдет в марте в Красноярске, подали спортивные делегации более чем из 30 стран. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Корпорации развития Енисейской Сибири".

Первенство пройдет с 18 по 27 марта в Красноярске на трассах кластера "Сопка". "Корпорация развития Енисейской Сибири" выступает оператором проведения международных стартов.

"Предварительные заявки на участие в соревнованиях подали спортивные делегации более чем из 30 стран мира, среди которых Австралия, Австрия, Бразилия, Великобритания, Германия, Испания, Канада, Литва, Новая Зеландия, Словакия, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония, Япония и другие. Первенство мира по фристайлу и сноуборду впервые пройдет на территории России", - сообщили в пресс-службе.

На соревнованиях будет разыграно 30 комплектов наград в дисциплинах фристайла (могул, парный могул, слоуп-стайл, биг-эйр, ски-кросс, командные соревнования по ски-кроссу, акробатика, командные соревнования по акробатике, хаф-пайп) и сноуборда (параллельный слалом, параллельный слалом-гигант, командные соревнования в параллельном слаломе, слоуп-стайл, биг-эйр, хаф-пайп, сноуборд-кросс, командные соревнования по сноуборд-кроссу).