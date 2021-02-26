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Бокс

В доме бывшего чемпиона мира по боксу Виттера нашли ферму по выращиванию марихуаны

Виттер заявил, что владеет домом, но сдает его в аренду

ТАСС, 26 февраля. Ферма по выращиванию марихуаны обнаружена в доме бывшего чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британца Джуниора Виттера, который он сдавал в аренду. Об этом сообщает газета The Sun.

Соседи заметили, что двери дома выбиты, и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в нем остатки фермы марихуаны. Виттер заявил, что владеет домом, но сдает его в аренду.

"Дом взломали, теперь мне нужно навести в нем порядок. Меня это не устраивает. Я не имею ничего общего с марихуаной, так что вся эта ситуация раздражает меня", - сказал бывший спортсмен.

Виттеру 46 лет, он владел поясом WBC в первой полусредней весовой категории с 2006 по 2008 год. Британец завершил карьеру в 2015 году, всего он провел 53 боя, в которых 43 раза победил (23 нокаутом), восемь раз проиграл, два поединка завершились вничью.

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